台中市南區5日凌晨三點多發生30歲方姓難美髮師疑酒後駕黑色賓士車，當街撞死一名婦人的慘劇，該名婦人證實是名嘴黃暐瀚的母親。令人髮指的是，方男肇事，竟然還棄車跑到一旁超商買酒蹲在路旁喝，一副事不關己，企圖先灌酒後佯裝成非酒後肇事，甚至還在現場辯稱自己開很慢，該路段很暗沒有電燈，但警方調閱監視器打臉，現場光線充足，且他的車速也相當快，明顯企圖脫罪。

賓士男撞死黃暐瀚母後，在現場狂辯沒燈光太昏暗，接著到附近超商買酒喝，疑閃避酒駕肇事責任。(民眾提供/馮惠宜台中傳真)

警方調查，方男行經東興路一段與樹義一巷路口時，車速相當快，見到前方一名正在過馬路的女子時根本煞車不及當場直接撞上，由於撞擊力道過大、該名婦女遭拖行超過50公尺，造成頭部重創、身體多處骨折當場無生命跡象，送醫急救仍回天乏術，方男經酒測已超標，肇事原因仍待警方調查釐清。

該事故發生在5日凌晨約3點28分，附近民眾聽到巨大撞擊聲響報案，出門一看一輛黑色賓士車停在路上車窗玻璃全被撞碎，而一名女子躺在路中。

警方調查，當時方姓男子是駕駛自小客車沿東興路一段由南往北方向直行，在樹義一巷路口撞上70歲沿樹義一街由東往西方向步行橫越馬路陳姓女子，由於撞擊力道猛烈，陳女遭拖行並彈飛50公尺，警消到場救護，發現他左腳骨折、顱內出血，已無生命徵象，經送中山醫急救無效。

目擊民眾表示，駕駛闖禍後第一件事情，竟然不是打電話報警，而是先去超商買酒，疑似想要藉此藉口規避酒測數據。惟警方到場對方男進行酒測，酒測值近0.40mg/l，已超過標準，方男則辯稱現場燈光太暗，所以沒看到有人。而肇事原因尚待事故分析鑑定。

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