交通部觀光局今日公布、頒獎精選30條獲選的自行車多元化遊程外，也展示國光客運打造的KBB（Kuo-Kung Bike Bus）自行車專用巴士，並由行政院秘書長李孟諺、交通部政務次長陳彥伯和觀光局長張錫聰領騎八里左岸自行車道。（戴上容攝）

交通部觀光局將2021年訂為「自行車旅遊年」，交通部全力推動鐵馬旅遊，辦理自行車多元化遊程徵選，行政院秘書長李孟諺5日出席於新北市十三行博物館外舉辦的大型戶外騎乘活動，為30條獲獎多元化遊程頒獎表示，盼後疫情時代以戶外自行車道帶動國旅。

交通部觀光局今日公布、頒獎精選30條獲選的自行車多元化遊程外，也展示國光客運打造的KBB（Kuo-Kung Bike Bus）自行車專用巴士，並由行政院秘書長李孟諺、交通部政務次長陳彥伯和觀光局長張錫聰領騎八里左岸自行車道。觀光局也預告，6月3日世界自行車日，將在基隆外木山辦理自行車騎乘活動。

李孟諺表示，自行車及其周邊產值2019年已提升至1115億元，中央與各地方政府，近年共同努力建置路網，目前已完成7500公里的自行車道。交通部觀光局將2021年訂為「自行車旅遊年」，今年特舉辦以自行車旅遊為主軸的多元化遊程徵選，共有百家旅行社以小鎮、部落秘境、山林探索及文化藝術等主題，推出300餘條遊程，交通部共選出30條優勝遊程頒獎。

陳彥伯則說，交通部全力優化環島自行車路網，行銷多元遊程路線及自行車活動，整合食、宿、遊、購、行相關產業，涵蓋700多家自行車友善旅宿、自行車小鎮深度旅遊、騎乘領隊訓練等。

(中時 )