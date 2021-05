聯合國形容,在哥倫比亞持續數日的反政府示威中,釀成多人喪命的悲劇,是該國維安人員「過度使用武力」的結果,此事今天也遭國際社會責難。

法新社報導,官方資料顯示,哥倫比亞民眾在與維安部隊的衝突中,共有19人喪命、846人受傷。在這樣的悲劇發生後,聯合國(UN)、美國、歐洲聯盟(EU)、人權組織同聲批評此事。

哥倫比亞的人權監察組織,一個獨立於政府之外的國家機構,稱有89人列為「失蹤」。

數以萬計的哥倫比亞人4月28日開始走上街頭抗議,一開始是反對政府新提出的稅制改革,後來更演變成是對總統杜克(Ivan Duque)政府的示威。

抗議民眾今天在全國幾個地方堵住道路,同時也在哥倫比亞首都波哥大(Bogota)和該國西部的卡利(Cali)展開新的示威抗議。

卡利是哥倫比亞的第3大城市,也是受到這波動盪影響最嚴重的地方。4月30日起,當地便出現軍人獲令上街巡邏的情況。

哥倫比亞國防部在全國各地部署4萬7500名軍警,而光是在卡利就有700名軍人、500名鎮暴警察,並派有1800名其他類型的警察和兩架直升機在當地。

針對一起昨晚發生在卡利,警方對示威民眾「開火」,據報造成多人傷亡的事件,聯合國人權事務高級專員公署(Office of the UN High Commissioner for Human Rights, OHCHR)今天表示「極為震驚」。(譯者:李晉緯/核稿:張曉雯)1100505

(中央社)