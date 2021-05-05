近來兩岸動作頻頻，勞動部近日認定即使受僱在我國公司外派至大陸職缺也不得刊登廣告，刊登將涉及違反兩岸人民關係條例34條、違者最重可罰50萬元，立委徐志榮認為，重點為提高台灣的薪資，吸引人才留在台灣。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部、環保署預算解凍報告。

立委賴惠員指出，台灣近年半導體人才嚴重流失、大陸挖角，希望廣告禁止、仲介禁止，希望這些人力銀行不要協助中國企業挖角高科技人才，如果科技人才被挖角的話，勞動部應做好第一道把關。

立委陳玉珍說，業界仍可以先行聘僱勞工後再外派出去，難以禁止，勞動部無非掩耳盜鈴；立委徐志榮認為，重點為提高台灣的薪資，而針對半導體產業等則應加重營業秘密裁罰，一直開發有新技術才是根本，登不登廣告、禁止與否根本沒差。

立委黃秀芳指出，勞動部應思考這些人才為何不願意留在台灣。禁止廣告可能無法阻止人才流失？勞動部應該思考包括改善工作環境，否則如果想去的話還是有很多方法可以去。

勞動部勞動力發展署署長施貞仰則說，刊登涉及大陸地區職缺涉嫌違反兩岸人民關係條例34條第2款，但如經投審會認定則不在此限；此次廣告禁止是希望台灣優秀人才可以留在台灣為企業所用，也呼籲企業用更好的勞動條件留住人才。

(中時 )