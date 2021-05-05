黃暐瀚母遭賓士男撞飛亡 網友痛心湧臉書致哀：酒駕罪無可赦！

台中市南區今（5）日凌晨3點多，驚傳賓士車酒駕撞死行人悲劇，經證實被撞死70歲陳姓婦人為媒體人黃暐瀚母親，據悉陳婦一人獨居南區和平里，家人居住在附近，她平日都是清晨4點出門運動，不知為何今日會提早出門。

據了解，這起死亡車禍地點發生在東興路一段與樹義一巷路口，30歲方姓男子疑酒駕黑色賓士車，行經東興路一段與樹義一巷路口時車速過快，撞上正在過馬路的陳姓女子，但方男肇事後並未立即報警，反而是到附近超商買酒，疑為逃避酒駕刑責。

賓士男撞死黃暐瀚母後，在現場狂辯沒燈光太昏暗，接著到附近超商買酒喝，疑閃避酒駕肇事責任。（民眾提供／馮惠宜傳真）

由於撞擊力道過大，被害女子遭拖行超過50公尺，且頭部重創、身體多處骨折當場無生命跡象，送醫急救仍回天乏術，方男經酒測確認超標，肇事原因仍待警方調查釐清。又警方指出，肇事者方男被帶回派出所，向警方表示要請律師，等律師到場後才願意接受偵訊，遇到媒體追問時，他否認肇事前有喝酒。

酒駕肇事的賓士駕駛本身是一名美髮師。（現場圖／民眾提供_馮惠宜台中傳真）

事後，警方也查出被害女子為知名媒體人黃暐瀚母親，一人獨居在南區和平里，家人居住在附近，她平日都是清晨4點出門運動，不知為何今日會提早出門，對此死者兒子、也是黃暐瀚哥哥，到派出所製作筆錄時表示，媽媽平常習慣晚上8、9時睡覺，然後凌晨4時許出門晨運，猜測出事當下可能是去買東西吃。

然而面對酒駕，黃暐瀚2016年就曾在臉書針對酒駕意外提出看法，以「移動炸彈」為題，直指小時候老師總說「馬路如虎口」，如今看新聞真覺得是「虎口」無誤，還提到一名酒駕無照女撞傷警方，值勤員警保住一命但右腿截肢，肇事女遭吊銷駕照後仍開車上路的例子，文中黃暐瀚認為「一個移動的不定時炸彈，過去兩年多來，居然就這樣天天在馬路上『無預警的移動』，也在路上的你我，能不害怕嗎？」因此若現行責罰無法阻止一個無駕照的人繼續酒駕，甚至還撞傷人，「面對『移動炸彈』、防止『酒駕悲劇』，我們是該有更進一步動作的時候了。」

面對酒駕，黃暐瀚2016年就曾在臉書針對酒駕意外提出看法，沒想到多年後母親節前夕，其70歲老母不幸碰上酒駕死亡車禍，消息傳出實在叫人不勝唏噓。（圖／臉書_黃暐瀚）

如今母親節前夕，黃暐瀚70歲老母不幸碰上酒駕死亡車禍，消息傳出實在叫人勝唏噓，格外心酸，網友因此都紛紛湧入黃暐瀚臉書哀悼，希望他能節哀。

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(中時新聞網)