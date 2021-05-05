前士林地方法院民事庭法官陳梅欽被控詐領加班費、以及507萬財產來源不明，士林地院5日進行準備程序，陳曾任法官，竟當庭抱怨，已經被司法折磨了3年，不要再拖了，「有罪就把我殺了，冗長的法律程序，折磨難以想像」，離開還抱怨，「你坐看看這種天氣的飛機」。

陳梅欽被控貪汙罪中的財產來源不明罪，法院認為另涉犯利用職務上機會詐取財物罪，檢方起訴，自從2017年11月起9個月，詐領加班費6136元，遭廉政署跟監人員，拍攝他到在外與朋友聚餐，後經比對人事差勤系統，發現申請加班費期間沒有在辦公。

陳辯稱，廉政署9個月下來，只拍到22小時外出，代表其他時間都在辦公室加班，依法院規定，加班費不用事先申請，也不用當月申報，人事單位曾提醒「法官，您上個月的還沒報」，而且加班費每用可申報9000元，他都沒有全額申領，「若真要詐取加班費，那為何不全額申領」代表沒有意圖。

另外，陳被控1507萬財產來不明罪部分，陳稱政風人員自2017年開始跟監，一直找不到事證，跟了1年，才為了司法改革績效，舉發他行為不檢，但因沒有涉足不正當場所，轉而用財產來源不明罪追究刑責，「怎麼會有人想當官，想成這種程度」，法官立即制止陳與本案無關的供述。

陳更稱，2012年到2018年間，胞兄按月給付6到10萬租金，年薪超過200萬，不含夫妻共同投資的股利、天母房子的租金收入，他個人6年至少有3207萬收入，檢察官起訴財產來源不明1507萬，遠遠低於收入，並沒有所謂的「顯不相當」情事，並稱匯入戶頭金錢是他人還款，他用於繳交貸款，檢察官駁斥「又不是在討論投資理財！」

陳更抱怨偵查中開庭，他辛苦從澎湖搭機應訊，說幾句話就叫他離開，回去還有像太太解釋，以前當法官不知道冗長訴訟程序，現在被折磨3年，並告訴法官「難以想像」，希望今天能結束準備程序，不過，法官以向司法院調取的資料尚未回覆為由，訂6月23日早上續行準備程序。

(中時 )