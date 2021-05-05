全球科技股在前期紛紛創下歷史新高後，進入5月份開始出現調節及轉弱表現，昨(4)日晚間，美國財長葉倫在受訪時提及，倘若經濟過熱，利率可能需調高一些的言論下，進一步衝擊科技類股下挫，那斯達克指數、費城半導體指數雙雙走跌，其中全球半導體行業指標-費城半導體指數下跌1.6%，收在3,024.31點，技術線型上已修正至季線及半年線之間的位置。但稍後葉倫也出面澄清表示，她的談話並非預測Fed會升息，使相關指數跌幅也見到收斂。

國泰費城半導體ETF(00830)基金經理人游日傑表示，全球半導體企業領導人，對產業仍維持正向展望，主要因5G、電動車、物聯網應用仍不斷擴大，產業獲利進一步增強可期。觀察2021年3月北美半導體設備製造商出貨金額月增達到32.7億美元，與去年同期相比大幅成長48%，印證了市場對先進製程的強勁需求，而費半指數自4/5高點已下跌約8.5%，回測100日線附近，現階段其實是長線投資人利用技術性修正後逢低分批布局的機會。

游日傑認為，從3面向分析仍看好全球半導體產業後續表現，1.「疫情影響」：全球逾50%企業正在加速數位轉型以應對疫情，半導體的需求高於歷史上任何時期；2.「企業財報」：美國科技企業密集財報周登場，目前已有逾半數公布，數字多優於預期且展望正向；3.「應用多元」：包含5G、電動車、物聯網等，皆是全面升級，甚至是從0到1、從無到有的新需求，普及只是時間問題，但趨勢將不可逆轉，是推升產業增長的動力。

故投資建議上，目前不論美國經濟或半導體產業表現仍無虞，建議無須受短線疫情等消息面影響而貿然殺出，心態上可以「買黑不買紅」或「定期定額」的方式分散單筆投資的風險，在產業趨勢看佳下，市場信心回穩後走勢仍將反映基本面，操作工具上，可運用國內相關ETF，如國泰費城半導體ETF(00830)、元大未來關鍵科技(00876)、統一FANG+(00757)等，透過指數化工具參與產業長期成長。

(時報資訊)