張若妤拿出婚禮小物回饋粉絲。（中天提供）

中天電視曾推出主播桌曆，一開賣千本秒殺，5月在電商平台「快點購」設置52專區，推出一系列紀念商品，兼具設計感及中天品牌、理念的馬克杯、文青帆布袋等，提供粉絲多樣化的選擇。「快點購」5月2日正式上線，祭出在5月底前單筆購物滿1999元，就有機會抽當週中天主播的私藏好禮，首波主播私藏物品超吸睛，由中天當家主播盧秀芳、女神主播張若妤及有著神似湯唯明星臉的主播孫怡琳打頭陣，分別拿出極有紀念價值的私家珍藏。

主播盧秀芳選擇印有中天20週年紀念Logo背包作為獎品，因只此一個，絕版珍貴，對她也格外具有意義：「中天秉持監督的力量，台灣最真實的聲音！紀念背包全新稀有，極富紀念價值，連自己都捨不得用，也感謝粉絲們一路上不離不棄！」談及從業30多年，盧秀芳感性表示：「從戒嚴後就進入媒體圈，看著身旁的同事們來來去去，變化快速，但自己的熱情依然不減，每天碰到事物都相當有意思，做中學學中做，隨著社會的脈動走，期許自己永保初心。」內心對媒體行業仍充滿熱忱！

曾入榜「前十大最夯美女主播」的張若妤，挑選自己設計的婚禮小物「鑰匙零錢包」要送幸運粉絲，這零錢包是她自己家中經營的皮件工廠生產製造，當時父母還笑稱這是工廠有史以來接過最小的訂單，但為了女兒的終身大事，仍接單製作，這婚禮小物從設計、製作到包裝都由張若妤和老公一起完成。提及當初的設計理念，張若妤語帶幸福地說：「其實這個想法是爸爸提議的，希望所有參與喜宴的人都能帶著這份幸福回家！但爸爸可能是希望我多多回娘家的意思吧！同時希望抽到這份禮物的人也能幸福滿滿！」

「快點購」還將陸續公佈更多中天主播要送給粉絲的私人小物，凡5月底前加入會員即可享100元購物金，單筆消費滿1,999元即獲當週主播專屬小物的抽獎資格，每週日晚間12點結單，並於隔日抽出幸運得主，想獲得主播男神、女神的限量私藏品，立即前往「快點購」官網選購，更多活動詳情請至：http：／／cti.news／AQ001i。

(中時 )