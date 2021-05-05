45歲陳映彤步入婚姻之後，原以為是幸福的起點，但卻遭前夫精神折磨、肢體暴力對待，讓她不但要扛下前夫的債務，還要獨自面對養育3名孩子，且其中最小的孩子患有罕見疾病、次子已經國小但幾乎無說話能力，讓陳映彤的窘境更是雪上加霜，所幸陳映彤因緣際會接觸居服員工作，讓她多了一份經濟收入能夠讓生活不再如此緊繃。

陳映彤自小父母離異，成長的過程母親缺席，教養孩子的責任和家務都落在僅有國小三年級的映彤身上，自幼即肩負起照顧弟妹的工作，陳映彤步入婚姻後，遭到前夫的精神折磨、肢體暴力，最後讓她選擇離開，同時也扛下先生的債務、獨自面對養育孩子壓力，但她堅定信念，果斷結束這段婚姻。

陳映彤母兼父職獨自養育三個孩子，當第三名孩子出生時，卻發現患有罕見疾病，加重生活中的壓力，雖次子努力挺過危險期，但出院後初期需要仰賴鼻胃管餵食，後期檢查和漫長復健治療，在家中、醫院、診所之間疲於奔波，次子即便已經國小，幾乎無口語能力、生活自理能力不如幼稚園中班小孩，每週都要往返復健診所進行療育課程並持續在家中耐心教導。

陳映彤在生活教育中時常教導孩子良善的重要，養育的過程中仍難免遇到不順，但隨著孩子的成長和領悟到母親用心，甚至在升學抉擇躊躇不定的女兒，想起母親教誨和做人處事之道，心中燃起回饋社會的念頭，於是選擇就讀社會工作系，作為回報他人的行動。

陳映彤倚靠社會資助和借錢過生活的日子曾維持七年，陳映彤總感到提心吊膽，終於2017年有機會可以翻轉，再次踏入職場，居服員的收入對陳映彤而言是一份經濟收入，但同時也是一份幫助他人的工作，家扶中心於今年4月舉辦自強母親表揚活動，陳映彤被選為桃園家扶中心代表，也曾經奪得桃園市優良居家服務人員服務卓越獎。

(中時 )