諾富特疫情延燒，有網友在臉書「爆料公社」貼文，指桃園市政府明知諾富特是防疫旅館仍通過審查，收團客入住，直指飯店可惡、市府荒唐；媒體提問，新北市府會公布防疫旅館嗎？新北市長侯友宜表示，新北防疫旅館都有按照規定，公布與否不是重點，而是有沒有做好。

網友「吉米沈」在臉書爆料公社爆料，指2月底申請桃園市旅遊補助方案，申請的飯店就是諾富特，桃園市政府卻沒告知諾富特是防疫旅館，還通過了他們2團70人的申請案，直到得知諾富特染疫後，才驚覺事態嚴重，團員陸續接到各地衛生局電話，通知要居家隔離和檢測。

網友「吉米沈」質問，「桃園市政府的螺絲鬆了嗎」，認為市府既然推廣桃園旅遊，就應該做好監督機制，但為何當初沒告知，還審核通過飯店審核，痛批諾富特飯店隱瞞實情。

侯友宜5日出席泰山明志科技大學徵才活動， 媒體提問，北巿、新竹巿、南投縣、台南巿與高雄巿等縣市公布防疫旅宿名單，新北是否也會公布？侯友宜表示，新北有11家防疫旅館沒有混居的狀況，新北的防疫旅館專心做好防疫，防疫旅館安排的動線包括報到櫃台，以及分為紅、黃、綠三個區塊專案管理，將防疫做到滴水不漏，而且會經常去查察。

侯友宜說，防疫旅館把安全、安心做好，讓防疫做得民眾安全，他相信這才是最重要的，當初不公布是為了避免未來造成困擾，只要把安全做好，這才是最主要的，目前新北防疫旅館還是按照既有的步驟再走，公布與否不是重點，而是有沒有做好。

媒體也提問，新北若有像諾富特一樣發生提供一般旅客入住情形，如何裁罰？侯友宜回應，新北市防疫旅館一定要按照規定，如果無按照規定，該嚴格處罰，一定要嚴格處罰，因為防疫旅館也有接受政府資源，所以這部分都已經事先溝通、講清楚，所以我們檢查一定很落實，所以全部都會做好掌控。

新北市觀旅局補充，中央疫情指揮中心對防疫旅館是否公布地點資料並無規定，有關新北市防疫旅館資訊都由觀旅局負責媒合，經洽詢新北市防疫旅館均不願意公開名稱、所在位置以及和住宿有關的內容，市府尊重旅館業者不公開的意願，目前尚無公布名單的規畫。

(中時 )