中華電(2412)、台灣大(3045)法說落幕，亞系外資同時出具最新研究報告，看好中華電在5G競爭態勢穩定，台灣大則有行動業務、momo動能強勁，分別將目標價由107元調升到111元、110元調升到114元，均維持「持有」評等。

亞系外資表示，中華電5G用戶、基地台目標均超越公司目標，5G基地台已經建置達6300台，且看好年底5G用戶有機會上看200萬，且因為iPhone 12帶動高資費用戶群，有利於營收表現，中華電第二季ARPU可望持續正向成長，中華電目前對5G穩定的競爭動態充滿信心，將中華電目標價由107元調升到111元、評等維持「持有」。

亞系外資表示，台灣大EBITDA(稅前息前折舊前攤銷前利潤)儘管會受到5G有長約48個月影響，但也因為5G高資費帶動行動客戶的平均ARPU提高了26%，momo依舊是台灣大第一季的強力驅動力，第一季的EBITDA年增43%，現在占總營收的14%，電子商務營收年增25%，並且由於更高的momo會員卡使用比例，減少付款處理費用，此外，首季有線電視寬頻業務也有穩定表現，但這僅佔整體業務的一小部分。從中期來看，台灣大由於頻譜支付的價格較低，故成本比同行低，在短期內EBITDA在很大程度上取決於行動業務的業績，有鑑於行動業務和momo的動能強勁，將台灣大目標價由110元調升到114元，評等維持「持有」。

(時報資訊)