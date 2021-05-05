據近期實價登錄資料，位於士林區的知名豪宅「天母紘琚」在今年2月揭露一筆租賃資料，該戶位於9樓，每月總租金22萬元，實價揭露之租金單價約每坪1111元，租金水平相當於一般住宅，跟該社區過往租金資料相比，則顯示下滑之勢。大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡表示，該社區位於天母豪宅聚落，不過承租方多數考量地段機能性，故租金落差較大。

天母紘琚位於中山北路七段巷弄內，成交均價約每坪115.5萬，周邊還有國泰天母、天母御莊等在地指標豪宅，天母紘琚在實價上共有4筆租賃資料，最高租金單價出現在2015年，11樓戶每月總租27萬元，單坪約1833元，該戶出租僅附1個車位，但卻是該社區在實價上租金單價最高者，之後16樓連續2年有出租資料，且每戶都附2個車位，但租金單價降到每坪1,693元及1449元，今年9樓戶附2車位單坪租金僅1111元，依該社區平均成交單價計算，其租金投報率僅1.2%，可謂超佛租金。

郎美囡分析，豪宅所有權人通常擁有多戶房產，閒置資產出租多數並不為了租金收益，反而在意租客能否維持住家狀態在水準之上，因此不乏有屋主願意以較低租金租給優質客戶。另一方面，除了外交使節、高階主管外，不乏有實力雄厚，但希望財務彈性度更高而選擇租屋的租客。除地段外，豪宅的知名度、社區住戶及社區的軟硬體服務是影響租金高低與出租速度的重點，相較之下，與社會賢達為鄰的指標豪宅往往都有不錯的租金表現。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，近期有不少知名豪宅出現租賃資料，如西華富邦、文華苑等，月租金多在數十萬之譜，能負擔相當於上班族年薪的月租金，其身分也不同凡響，不過知名豪宅租屋釋出少，且屋主為維持屋況，也會慎選租客，避免房屋價值受到影響，隨著台灣國際能見度提高，加上外商加碼投資，未來豪宅租賃市場將走出一條不同的路。

(時報資訊)