高雄市工業會5日召開理監事會，選出新任理事長陳哲生，卸任理事長孫更成則當選監事會召集人。陳哲生提出追求行政與財務品質績效穩健等三大努力方向，要打造高雄市工業會成為全國工商團體中，提供會員服務及維護會員權益的最佳品牌，他並呼籲政府協助解決台灣勞動力普遍缺乏的現況，協助高雄工業繼續茁壯。 工業會假高雄國賓大飯店召開理監事會議，在選出新任理事長後，隨即舉行交接典禮，在高雄市副市長羅達生、高雄市議會議長曾麗燕、行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞等貴賓們的祝賀下，陳哲生從孫更成手中接過印信，也接下高雄市工業會承先啟後、再攀高峰的重任。

陳哲生為美國史丹佛大學碩士、日本東京大學工學博士。現任柏林公司總經理、中華民國全國工業總會理事及多家知名上市公司的董事，並曾擔任中國工程師學會高雄市分會理事長，學經歷豐富，是工業界不可多得的人才。

陳哲生致詞時感謝工業會理監事的支持與愛護，及歷任理事長王清連、陳文源、洪銀樹、林保川、孫更成，及總顧問宋志育等人的戮力革新改善，為工業會奠定雄厚基礎。他也提出追求行政與財務品質績效穩健、提升服務績效與維護會員權益、提升訓練與政府專案服務績效等三大努力目標，希望打造高雄市工業會成為全國工商團體的最佳服務品牌，讓會員工廠公司以安心的信賴感，來參加高雄市工業會這個大家庭，工業會也會以顧問式的專業、無微不至的服務來協助會員。

卸任理事長孫更成6年任內推動大林浦、南星專區，致力協助會員廠商發展，受到會員高度肯定，功成身退轉任監事會召集人。

高雄市工業會繼4月21日舉辦理監事改選作業，選出27席理事、9席監事，及9席候補理事、3席候補監事後，5日進一步在高雄國賓二樓國際廳召開理監事會，選出新任理事長、監事會召集人及常務理監事，當選名單如下：

理事長為陳哲生。監事會召集人為孫更成。

常務理事名單為王錫欽、高建一、徐漢、呂瑞煌、吳長直、蔡奇麟、韓碧祥、周國忠。

理事名單為廖本源、孫禹華、劉榮輝、蔡明洲、許清俊、林國忠、高國倫、陳皇州、陳瑞騰、王宗裕、張家騏、黃正忠、魏正賜、余榮輝、楊東勝、洪慶昇、王金宏、黃景靖。

候補理事名單為吳耀禎、郭興文、謝永福、陳慈雅、郭炯宏、黃愛玉、史越榮、印皖金、烏博威。

(工商 )