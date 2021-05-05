警察最近是多事之秋，接連發生狀況，且政壇傳聞內政部長徐國勇與警政署長陳家欽不合，為此，民進黨立委王美惠今天在立院內政委員會質詢徐國勇時，要兩人握手破除不和傳言，徐國勇則說，「不用這樣表演啦！」

內政部政風處曾經將陳家欽依「偽造文書罪」移送台北地檢署偵辦，此後徐、陳心結便成為外界關注焦點；近期發生的松山分局黑衣人事件，也扯出前松山分局長林志誠的女兒是徐國勇辦公室秘書，兩人態度不一，徐認為分局長只是督導不周，陳家欽則是火速將分局長調職，有違法一律嚴懲，更要求台北市警察局長陳嘉昌把手機交給刑事局，徐陳心結再成話題。

民進黨立委莊瑞雄對「交手機」這件事也特別提醒陳家欽，小心被覺得在內鬥，警政大家庭要「和」，才對治安有幫助。王美惠則是特別請陳家欽與徐國勇一起上台；王表示，要不是防疫問題，好想請2人握握手，徐國勇則是笑說「不用這樣表演啦！」

王美惠說，他們兩個現在外面傳說好像關係「卡卡的」，徐國勇解釋，他們偶爾會有不同意見，但也有大多時候意見相同。王美惠問說，地方已傳出因2人不合導致治安問題，這樣是不是太沉重？徐澄清，沒必要這樣解釋，就算是兄弟姊妹，或是立委間這麼好的同事，大家也會有意見不同的時候。

國民黨立委林為洲則是諷刺徐國勇跟陳家欽，2個人明明站在一起，但距離卻好像很遠，握手都這麼困難嗎？徐國勇趕緊回說「我們不用表演啦」，擔任召委的莊瑞雄則在旁邊說「挑撥的不用回答啦！」

(中時 )