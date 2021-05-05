諾富特旅館成防疫破口，桃園市長鄭文燦今再度指諾富特是由中央管理，交通部民用航空局長林國顯今低調回應，旅館內也有分消防、衛生、食品安全等，各有主管機關，機組員的活動與管制是民航局負責協調，整個防疫還是要各單位一起合作。

林國顯說，機組員分為兩類，外籍航空組員是過境不入境，從機邊就由航空公司送往通關，再從飯店地下室直接搭電梯，進入房間後不能再出來。諾富特二館申請為防疫旅館，透過民航局計畫送疫情指揮中心同意，再經桃園市衛生局認定，依照疫情指揮中心規定，衛生單位最少每個月要檢核1次。

林國顯指出，民航局的任務是要求機組員和公司不能違反規定，中間不能跑出去或不照規定行動，從去年到現在，外籍組員沒有接到類似的通知違規事件。

至於諾富特一館，華航把高樓層當作防疫宿舍，讓國籍機師檢疫住宿。林國顯表示，飯店要不要再接國內旅客，應依照防疫指引，做好分層分電梯，民航局已要求華航和諾富特提出檢討報告。

林國顯強調，機組沒有外出，那就可能是房務、服務人員、清潔人員有疏忽，這要由指揮中心確認，因為現在還沒有查出是哪個環節有破口，但場域是在諾富特，機組員較多，需要有強化作為。

林國顯表示，周一有去機組員防疫旅管全面檢視，包括桃園尊爵飯店，以後全部給外籍機組員作為居檢所，現在每天約5、60人進出。住都大飯店則給華航組員使用，業者要有24小時監視器與一次性房卡，餐飲部分則由航空公司負責。

林國顯說，因應疫情指揮中心要求，民航局每周都要提報外站管理情形，而在飛機上與國內，則是航空公司要負起責任做監督管理，沒做好可依《民航法》處罰。外籍航空是要求航空公司管理，沒做好可能面臨不能飛。

被問到是否覺得地方甩鍋，林國顯認為沒有，但中央與地方應多合作，旅館也有消防、衛生、食品安全，各有主管機關，而機組員的活動與管制是民航局負責協調，因此還是要各單位一起負責。

(中時 )