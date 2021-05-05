台北股市今(5日)盤中一度漲逾百點，指數在萬七關卡前拉鋸震盪，尾盤指數由紅翻黑，收在今日最低點16843.44點，下跌90.34點，成交值縮小至4551億元。

美股周二跌多漲少，台股開盤以16968.75點、上漲34.97點開出，盤中重返萬七大關，一度翻高至17052.20點，上漲118.42點，指數在收盤前半小時突然由紅翻黑，台積電開盤小漲3元，開在594元，但很快即翻黑下跌，盤中觸及585元，下跌6元，聯電以平盤54.6元開出，盤中下跌2.7元至51.9元，聯發科開盤也小漲5元，開在1090元，不到10點股價即翻黑，接近尾盤時股價一度跌破千元，掉到999元，面板股的友達、彩晶盤中均力守平盤之上，但終場仍殺低，僅群創收紅。

昨日重挫的鋼鐵、航運族群也止跌回升，陽明開低走高，漲幅逾7%，台航、四維航盤中一度亮燈漲停，鋼鐵股的中鋼、第一銅、中鴻、聚亨、海光等盤中都攻上漲停板，其中不乏多檔昨日曾被殺到跌停價，電器電纜股同樣受惠銅價上揚，華新、大亞、大山、億泰、榮星都觸及漲停價，水泥族群也受惠報價上揚題材而全面走揚，幸福盤中攻上漲停價17.05元。

(中時新聞網)