凃杭杏、梁順閔２人個性不同，組成團隊經過相當磨合，凃杭杏擅長砌磚、梁順閔拿手切磚等粗活，２人互補形成場上最佳夥伴。（吳建輝攝）

因失誤痛失金牌的梁順閔，只拿下「機械修護職類」銅牌，將再接再厲，希望全國賽拿下金牌，扳回一城。（吳建輝攝）

奪得「花藝職類」金牌的蔣煜倫則是從小學花道，國中還是以技藝班第一名的成績保送園農園藝科。（吳建輝攝）

今年第51屆全國技能競賽中區分賽成績揭曉，彰化員林農工在青年組奪得2金1銅的好成績，奪得「造園景觀職類」金牌的男女搭檔凃杭杏、梁順閔，因為比賽需切割、砌磚園藝布置等，是十足的體力活，2人在賽前一個月只要做不好就會跑10圈操場，一來要記得教訓、二來鍛鍊體力，刻苦銘心的訓練過程，果然讓2人順利拿下金牌，苦盡甘來。

凃杭杏、梁順閔2人個性不同，組成團隊經過相當磨合，凃杭杏擅長砌磚、梁順閔拿手切磚等粗活，2人互補形成場上最佳夥伴；奪得「花藝職類」金牌的蔣煜倫則是從小學花道，國中還是以技藝班第一名的成績保送園農園藝科；而因失誤痛失金牌的梁順閔，只拿下「機械修護職類」銅牌，將再接再厲，希望全國賽拿下金牌，扳回一城。

凃杭杏、梁順閔說，兩人目標都放在中興園藝系，希望全國賽能再次拿下金牌，就有機會保送或甄試進入，雖然練習過程相當辛苦，但是2人會同心協力，一起完成9月的全國賽，為校爭光。

梁順閔也說，這次比賽20幾組只有7組完成作品，能完整做動的更是屈指可數，這次因為小部件缺失痛失金牌，下場後自責的跟老師道歉，但他不氣餒，誓言要在全國賽雪恥，拿回金牌。

員林農工校長林玉芬表示，感謝所有辛苦的指導老師，帶領學生奪下佳績，員農培育造園景觀職類選手時，曾與彰化造園景觀協會合作，未來期盼能攜手更多元的企業加入，一起培育更多技術人才，繼續爭取更多榮耀。

(中時 )