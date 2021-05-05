桃園市蘆竹區83歲關姓婦人昨天晚間外出散步，走著來到龜山區南美里山區產業道路，在一家飲料店休息不走，店家要關門發現婦人疑似走失，報警處理，大坑派出所員警到場處理，員警詢問而婦人不言不語，最後查出老婦住在蘆竹，乾脆把老婦載回家。

龜山警方表示，昨日22時許，龜山區南美里南上路某飲料店前坐著一位阿嬷，想要關門但是阿嬤卻不離開，問話時阿婆又不說話疑似迷路，只好向轄區大坑派出所報案請警方處理，警員江偉旗、蔡孟承到場處理，員警詢問「阿嬤家住何處？你家有電話嗎？」阿嬤只有面對微笑不說話，阿嬤身上沒有任何證件，只好利用警用小電腦人臉辨識系統查證身分，所幸順利認出關姓老婆婆身分，聯繫家裡無人接聽電話，員警向派出所通報後直接以巡邏車護送老婦人回家。

媳婦，表示與婆婆相依為命，當日晚間20時50分婆婆習慣性外出散步自行外出後一直沒有回家，發現異常立刻外出在附近找人，心想再找不到人就要去派出所報失蹤，沒想到婆婆會走到2公里外的龜山區南美里山區產業道路，更感謝警察將婆婆送回家中，而且毫髮無傷，很感謝警察的熱心。

(中時 )