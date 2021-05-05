45歲林心如與小她3歲霍建華2016年5月20日突然公開交往，證實兩人過去情牽10年傳聞。2017年霍建華上節目時，透露兩人早年交往時為了避免曝光總躲躲藏藏，約會都走地下室或密道，公開認戀當晚，霍建華做的第一件事，就是跟林心如兩人手牽手去吃火鍋，享受簡單的幸福，一席話讓主持人魯豫秒噴淚。

林心如與霍建華6年前在峇里島閃婚，隔年生下一女小海豚，霍建華之後因《如懿傳》順利播出，人氣翻漲，也因此上魯豫的節目宣傳作品，當時他大方談與林心如的婚姻生活，坦言暗戀對方10年，礙於林心如把他當朋友，又擔心自己發展不夠，等到自己事業變好後才表白，摩羯座的他相當實際，直說：「如果我不能照顧她的話，那我覺得這個我是不敢的」。

霍建華分享認戀後第一件事就是手牽手去吃飯。（圖／翻攝自能量傳播官方頻道 Youtube）

2016年霍建華、林心如一前一後發文認戀，讓許多人十分驚訝，連魯豫都說：「第一時間我也以為是假的，然後就炸了」，霍建華也傻笑說：「對」，並直言過去不敢公開戀情，但後來決定順其自然公開，不想再隱瞞，認為這樣太累，「我們以前約會是很辛苦的，就是你知道要躲來躲去的，走那種地下室什麼的」。

霍建華、林心如當年認戀後被拍參加林憶蓮演唱會。（圖／中時資料照片）

霍建華說，公開和林心如交往後第一晚，他就帶著林心如兩人手牽手走在路上去火鍋店吃飯，火鍋店是客滿的，卻沒什麼人偷拍，後來兩人一起去看林憶蓮演唱會，霍建華補充說自己一直以來都很喜歡林憶蓮，但不認識她，過去她在北京或上海開唱，他都自己買票去聽，沒拿公關票，和林心如被拍到的那場也是他自己買票去看，先前沒有媒體知道，但到現場被記者看到就跑來拍他們，霍建華便牽著林心如跑，工作人員也幫忙安排他們進後台解圍，剛好林憶蓮唱完就下來跟他們合影，最後用林憶蓮的車護送他們出去。

魯豫則感動說：「對一個公眾人物來說，愛尤其需要勇氣」，尤其是對霍建華和林心如這個級別的藝人來說，誰知道公開後兩人會戀愛多久，但兩人還是決定公開了，萬一有一天兩人分手了，就是有成本、有代價的，「所以只有你內心足夠地篤定，我們兩人都有足夠地篤定的時候，你才會做這個承諾，就你能夠找到一個人，他跟你內心同樣地篤定，這是不容易的」。

(中時新聞網)