美國乘車共享平台來福車（Lyft）首季財報顯示公司營運持續從疫情中復甦，其營收獲利表現和活躍乘客人數均優於市場預期，受此激勵，來福車周二盤後股價大漲近6%，報59.50美元，稍早前一度漲近7%。

來福車公布第一季營收為6.09億美元，優於市場預估的5.59億美元。

淨損為4.27億美元，超出去年同期的淨損3.981億美元。

經調整後每股虧損為35美分，少於市場預估的53美分。

活躍乘客為1349萬個，超出市場預估的1280萬個。

每活躍乘客收入為45.13美元，高於市場預估的44.50美元。

投資人很難拿來福車本季的表現與即將爆發新冠肺炎疫情的去年同期作比較，舉例來說，其今年首季營收較去年同期大減36%，但較去年第四季仍成長7%。

隨著疫苗接種和各州開始鬆綁防疫限制，這些運輸公司已開始從新冠危機的低點中反彈。來福車執行長Logan Green在投資人會議上表示，我們認為仍有大量被壓抑的出行需求，將隨著時間逐漸顯現。

該公司預估本季營收季增約12%～15%、年增約100%～106%，估將介於6.8億～7億美元。調整後EBITDA（息稅折舊攤銷前）虧損估將介於3500萬～4500萬美元。

該公司亦維持當前的獲利預測不變，即到今年第三季將實現調整後EBITDA獲利，較最初設定的年底轉盈目標提前一季。

(時報資訊)