印度疫情失控。中疾控披露,上月有3例由印度入境中國重慶的確診病例,經基因組測序發現3人感染的病毒為在印度流行的變異病毒,推測感染可能發生在印度。

《中國疾病預防控制中心周報》(英文)刊出題為《Emerging Variants of B.1.617 Lineage Identified Among Returning Chinese Employees Working in India — Chongqing Municipality, China, April 2021》的論文,作者來自重慶市疾控中心、中國疾控中心等。

文中披露,3名確診者(年齡在20-30歲之間)來自同一間手機公司,該公司在印度諾伊達(Noida)設有生產基地,自2019年底以來他們一直與印度同事在當地工作。

流行病學調查報告顯示,三人旅行始於4月19日,當時他們包車從印度諾伊達到新德里,當天轉機飛往尼泊爾加德滿都,並在21日飛往重慶。他們在整個行程中都著防護服,N95口罩,護目鏡和手套。

流調報告顯示,他們在印度的核酸檢測多次出現陰性,而患者A和患者B的最新陰性結果是4月17日,患者C的最新陰性結果是4月19日。

在重慶3人被轉移到新冠肺炎救治定點醫院重慶公共衛生醫療中心。3人體溫正常,但胸部CT結果提示感染性病變,被確診為新冠病例。

論文顯示,確診患者的樣本已送至重慶市疾病預防控制中心,並於4月28日至30日進行了測序。基因組序列的分析表明,這些分離物屬於Pangolin譜系B.1.617,這是印度的一種新興變種,在3個分離株中觀察變異位點與印度B.1.617.2變異體相同,支持這3例患者感染可能發生在印度。

(中時 )