業師謝武淳以光合菌使用於印加果園效果卓著。（食品所提供）

左起：行政院農委會農糧署技正李英明、財團法人大武山文教基金會董事長曹啟鴻、高雄市農業局主任秘書梁銘憲。（食品所提供）

食品所今在高雄開課。（食品所提供）

行政院農委會農糧署為推動「生態永續安全農業」、「減用農藥化肥」，訓練農友擴培光合菌及田間應用的技術，提升農民安全使用微生物資材的概念，並降低資材的使用成本，促進友善農業的發展。特地委託財團法人食品工業發展研究所主辦「110年度農業應用微生物培養訓練計畫」今日在高雄市政府鳳山行政中心一樓熱鬧開班，多達百人響應參加。

食品所團隊博士廖麗玲表示，學員從高雄最北端的桃源區、那瑪夏、甲仙、六龜到最南端的林園區都有夥伴報名參加，更有跨縣市的學員備取等候，可見得高雄農業正在翻轉進步。

高雄市農業局主任秘書梁銘憲鼓勵大家，讓務農不再只是耗弱土地能量，農友們更要明白取之於土地，也要回饋土地，以友善耕作促進環境資源永續，期許大家今日課程之後，有更多高雄精品農作物被看見。

本次課程聚集了高雄各區學員，農民耕種的農作物更是琳琅滿目，從最基本的蔬果、穀物、水果、果乾還有咖啡與蜂蜜！為此食品所在課程中設計了「業師使用經驗分享」（資深光合菌學員），由業師們各自種植作物種類的專長，與實際微生物田間管理經驗分享，更能夠為新學員解惑，達到課程推廣效益。

在課程中，由食品所「菌」的專家授課，學員正確地認識微生物，及其與土地、作物之間的關係，課間也設計了讓學員自己實際操作培養基的配置，學成返家以後，可以以簡單又低成本的方式培養光合菌，確實達到課程所要推廣減用農藥化肥的美意。

本課程廣受農民喜愛的另一個吸引點就是「業師與同學們的訪視」，學員可親自看看其他同學的耕作環境，互相經驗交流，因此獲得許多共學夥伴，在這條友善環境的路上，有彼此相伴走得更長久。課程的結束，學員們帶回充滿希望的光合菌母菌瓶回家。

(中時 )