27歲台日混血女星筱崎泫外型甜美，還曾是女團「Twinko」的一員，在網路上擁有超高人氣，最近因上娛樂百分百招牌單元《凹嗚狼人殺》，人氣更上一層樓，然而她看似開朗的個性背後卻藏著悲慘童年，日前筱崎泫自爆從小就是沒人要的孩子，直到12歲才知道自己是誰。

筱崎泫日前上藝人小賴的YouTube頻道「一日飯局」單元，在節目中坦承出生後住在保溫箱的7天，媽媽都沒有去探望過她，「回家就跟家人說『我生了一個死胎，生出來就死了』，是40天後護士把我送回戶籍地。」然而回到家後才是惡夢的開始，筱崎泫的媽媽因為情緒不穩，常會對她家暴。

筱崎泫表示：「你們想的到的、很誇張的都有，往死裡打的那種，最慘曾被打到鼻骨碎裂，直接拿頭去撞牆」，造成她小時候很常流鼻血，「後來還流到吐血，差點死掉的那種。」種種行徑讓她年僅5歲就嘗試跳樓，所幸被外公發現，原來媽媽的偏激反應全是重男輕女，本來以為自懷的是男孩，生出來卻是女孩。

筱崎泫的童年就在10幾個寄養家庭中過去，住在寄養家庭她也不幸福，畢竟自己不是親生孩子，「其他小孩做錯事都不承認，都推給我」，直到12歲她才終於有自己的名字，也才知道爸爸竟是日本人，「我不知道他們（寄養家庭）都叫我甚麼，我小時候是幽靈人口。」17歲開始她終於出來自己賺錢，如今最大的夢想就是買房，擁有真正屬於自己的家。

(中時新聞網)