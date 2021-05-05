橫山大山背壯觀的「琉璃雲海桐花」。（鍾招禮提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣除了竹北市和新豐鄉外，每年4、5月各鄉鎮都可見桐花盛開美景，但去年底開始久旱不雨，寶山等鄉鎮桐花多提早在3月開花，目前已開始凋謝，橫山鄉大山背則隨處可賞桐花，在太陽西沈後，整個山頭更呈現雪白景象。

新竹縣進入桐花盛開季節時，民眾大都會到湖口、芎林、北埔及峨眉等鄉鎮的桐花步道，輕鬆散步賞桐。到寶山水庫沿環湖步道，隨處可望見週邊山頭的桐花倒影在湖中，有如置身在仙境的畫面。

「從沙湖瀝到碧湖吊橋之間桐花倒影美景，今年完全看不見！」住在寶山鄉的縣選委會專員鄭淼生說，寶山桐花比較集中在寶山水庫，受到乾旱不雨影響，水庫蓄水量大減，桐花更提早在3月開花，4月底前就掉光了，要看桐花只有到橫山大山背！

「大山背桐花可近看能遠觀，日夜不同，處處有美景！」橫山義消分隊長鍾招禮說，從大山背楓香步道、騎龍古道到大崎棟古道，目前到處可見桐花紛飛落地，晚上在適當地點可拍到季節限定版的桐花螢火蟲。

鍾招禮說，在增昌大橋附近的路邊，可遠觀整個大山背，這幾天夕陽西下後，透過攝影能拍「藍調桐花」，大山背山頭的雪白桐花，與樂善堂的觀音像相映成趣，在下雨過後，幸運的話則有機會拍到大山背壯觀的「琉璃雲海桐花」。

鍾招禮並說，在大崎棟古道的頂點觀景台，每天能看「新竹百萬夜景」，周邊有桐花，也有季節限定的美景，但桐花被地主砍掉了，「百萬夜桐美景」已經絕跡！

(中時 )