母遭賓士男撞亡... 黃暐瀚忍痛敬業先完成工作 現身喊話：希望酒駕別再發生

台中市南區5日凌晨三點多驚傳賓士車酒駕撞死行人悲劇，警方證實，死者70歲陳姓婦人為媒體人黃暐瀚母親。而黃暐瀚的父親2019年9月癌逝，凌晨接獲消息的他，天亮後仍照常工作，面對破萬上線收聽收看的網友，並沒有把喪父的情緒外露。如今，黃暐瀚母親在凌晨遭撞，上午他同樣也堅強面對鏡頭，完成工作後才回台中處理相關事宜。

今晨台中市南區東興路一段與樹義一巷路口，30歲的方姓男子疑酒後，駕駛黑色賓士車行經東興路一段與樹義一巷路口時，疑似車速過快，撞上正在過馬路的陳姓女子，由於撞擊力道過大、女子遭拖行超過50公尺，頭部重創、身體多處骨折，當場無生命跡象，緊急送醫急救仍回天乏術。警方事後證實，遭撞的陳女為媒體人黃暐瀚母親。

賓士男撞死黃暐瀚母後，在現場狂辯沒燈光太昏暗，接著到附近超商買酒喝，疑閃避酒駕肇事責任。（民眾提供／馮惠宜傳真）

黃暐瀚今上午仍正常錄廣播節目，並透過YouTube直播與網友互動。而過去黃暐瀚曾在臉書透露，父親2019年9月因癌症逝世，當時他和太太被半夜的電話驚醒，並把三個孩子一一喚起，告訴他們「阿公走了」；而天亮後，他還有廣播節目要做。

黃暐瀚回顧當時曾提及，那天在談「高鐵撿到三百萬」一事，面對鏡頭、面對破萬上線收聽收看的網友，他沒有把喪父的情緒外露，節目結束後，孩子已跟學校請了假，才一起趕高鐵回台中，送自己父親、孩子的阿公最後一程。

今日凌晨黃暐瀚母親因遭酒駕撞上身亡，他同樣強忍情緒，堅強面對聽眾、面對網友，令人相當不捨。

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(中時新聞網)