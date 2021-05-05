現在許多爸爸都希望能與伴侶分擔育兒責任，並陪伴孩子成長，但根據主計總處薪資統計初步調查，2020年兩性薪資差距男性較女性高出14％，薪資較低的一方請育嬰假成了合理選項，台北市產業總工會副理事長王燕杰表示，政府在政策上等同拒絕父親參與育兒的權利，「法律應該是促進男女平等，但現在看來差距甚遠。」

根據勞動部上月公布主計總處薪資統計初步調查，2020年兩性薪資差距為14％，等於女性需要比男性多工作51天，年總薪資才會相同；而「勞工保險投保薪資分級表」中，投保薪資最高級距為4萬5800元，現行「育嬰留職停薪津貼」的津貼額度為投保薪資的6成。

王燕杰指出，津貼額度只有投保薪資的6成，但不是每個人都用最高級距來投保，這導致育嬰期間獲得的薪資可能不到原本薪資的4成，變得是政府要求我們在養育小孩與經濟上被迫抉擇，夫妻為了照顧小孩，絕大多數一定是薪資較高的繼續工作，較低的請育嬰假，這變成合理選項，卻又不合理的狀態，國家政策應該盡可能不分性別都獲得同等的對待，可是目前看到的卻是排斥爸爸照顧孩子的可能性。

王燕杰說，女性朋友在生育後生理上碰到的困難並不少，尤其是產後憂鬱，本身需要被照顧的人還要承擔育嬰責任，這對女性是雙重的不公平，做丈夫的看在眼裡非常想要幫忙。

新北從事科技業，育有兩名孩子的洪小姐說，家庭照顧假每年只有7天，而且還併入事假不給薪，可是孩子生病一定需要有人照顧，建議家庭照顧假可延長到至少14天並給薪。

(中時 )