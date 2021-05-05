幾天前據《The Athletic》記者洛伊德(Jason Lloyd)撰文表示，鑒於目前的情況，洛夫(Kevin Love)應該要選擇與騎士分道揚鑣，可以仿效葛瑞芬(Blake Griffin)一樣，放棄千萬美元投奔具有爭冠實力的球隊。本季洛夫打起來相當掙扎，身為騎士隊的老大哥，他本季出賽22場皆為先發，平均上場24.4分鐘，僅拿下11.3分7籃板2.5助攻，投籃命中率39.4%、三分球命中率34.6%、罰球命中率81.4%，都不是很優異。

Kevin Love Gets Sick Of Cavaliers & Angrily Throws Ball At Teammate! Thunder vs Cavaliers https://t.co/iYimQvZMCE https://t.co/08JLkR9IDE — Anthony Fiato (@LAmobslugger) January 5, 2020

而就在上個月洛夫的一個舉動也讓外界不解，紛紛懷疑他的職業精神，他在比賽中多次不滿裁判判決，因此在一次發球時漫不經心把球發出去給對手，最後也沒有補防，對手大空檔出手三分進球，他做了非常不好的示範，在那次賽後他受訪說道：「我知道自己搞砸了，我為我的行為道歉，我並不想惹怒其他人，也不想讓自己和球隊難堪，我並沒有不尊重比賽，我甚至不知道那次發球出了什麼事！」

I liked a @YouTube video https://t.co/SfGlEl6rY7 Kevin Love Throws Towel At Jeff Green 😂😂😂 — TIGERBLAEZ (@blaezong) January 27, 2018

另外前幾個賽季，洛夫類似舉動還不少，他曾一度在暫停情緒失控，走到板凳席怒砸椅子。再往前一個賽季，他還曾在一次暫停中把熱身服脫下來，直接往傑夫格林(Jeff Green)臉上砸，讓後者露出不可置信的表情。目前洛夫與騎士剩下2年6000萬美元合約，他不管在場內外都表現不佳，第一個他已32歲，二來他受傷病纏身，早不是在灰狼時期的雙十製造機，在騎士紛紛交易掉其他球員進行重建後，獨缺洛夫還在這阻礙球隊前進，加上他自稱自己有精神疾病，或許騎士該選擇提早與他分道揚鑣，讓他去一支爭冠球隊，這對兩者可能都有好處。

(中時新聞網)