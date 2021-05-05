竹東鎮80歲婦人莊溫育英，早年因丈夫車禍重傷，獨自扛起家計，每天清晨5點出門要打3、4份零工，賺錢照顧丈夫和4個年幼孩子，咬牙苦撐盼到孩子長大，丈夫病情好轉後，當志工積極投身公益，獲選模範母親，她說「一個人的快樂不是因為擁有的多，而是計較的少！

感佩她獨力負起照顧家庭的責任，在醫院煮飯洗衣、當醫生的幫傭，同時做好幾份工作，辛苦維持家計，慢慢養大4個孩子，非常不容易。

楊文科稱讚莊溫育英的個性爽朗，從不怨天尤人，能在逆境之中向上奮鬥，辛苦扶持家庭，並且活動力強，有時間還去當志工，無私奉獻公益精神，值得大家學習。

社會處指出，莊溫育英的丈夫早年因發生車禍重傷，需要復健療養，家庭頓失經濟支柱，她為了4個年幼孩子和丈夫的復健費用，每天清晨5點多就出門賣飯糰，白天去醫院煮飯洗衣，還曾到醫生家中當幫傭、加油站工作，靠著自身韌性和周遭親友的鼓勵，慢慢養大孩子，生活也獲得改善。

莊溫育英常向親友分享「一個人的快樂不是因為擁有的多，而是計較的少！」的人生觀，就是保持這份不計較的心，在丈夫身體漸漸康復後，陸續到竹東衛生所、世光教養院、調解委員會和竹東鎮公所做義工和志工。

楊文科並到五峰鄉，拜訪89歲的模範母親朱張早妹，她出生在和平部落，婚後和丈夫在山上務農和打臨工扶養7個孩子，任勞任怨協助丈夫，生活算是很清苦，但過得充實快樂，她始終保持樂觀的態度，受到地方鄉親愛戴。

(中時 )