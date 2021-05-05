股票上櫃的富驛酒店集團，近年經營權紛爭，官司不斷。現由侯嘉禎掌管的富驛，自訴控告前董事長、堂哥侯尊中不甘喪失經營權，冒用富驛名義生事，並偽造會議事錄，涉嫌偽告文書。台北地院審結，依罪證不足判侯尊中無罪，可上訴。

富驛指控，公司為金門渡假村的股東，侯尊中擔任董事長期間，以富驛代表人擔任金門渡假村的董事。富驛2017年9月15日改選董事長為侯嘉禎，侯尊中不甘喪失經營權，藉由金門渡假村杯葛富驛，遲未變更董事登記，並於2018年5月24日冒用富驛名義，向金門渡假村辭任董事。

富驛另指，金門渡假村2018年5月24日的董事會議事錄，記載出席人員為董事長即侯尊中胞兄侯尊仁等人，但簽到簿上卻記載董事長為侯尊中，侯尊仁未出席，記載已有不實，卻仍送交台北市政府核准變更登記。

侯尊中否認犯行，北院認為，本案辭任書的負責人雖是侯尊中簽名，但沒有蓋富驛公司大小章，難認有冒用富驛名義，另富驛因經營權糾紛有多起民事訴訟，法院裁准定暫時狀態假處分，侯尊中依此認為自己仍是董事長，並非無據。

另外，雖然對照董事會議事錄及簽到簿，出席人員記載確有出入，但是因當天董事會分兩階段造成，僅是程序上疏漏，難認侯尊中有故意不實登載的犯意，合議庭因此判侯無罪。

(中時 )