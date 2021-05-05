知名操盤手Cathie Wood掌管全球最大的主動型ETF方舟投資，去年靠著優異選股眼光大賺160億美元，被譽為科技女股神，然而今年以來受科技股疲軟拖累，旗下基金方舟創新ETF（ARK Innovation）受到衝擊，周三下跌逾3%，跟今年2月初的高點相比已重挫30%。

根據CNBC報導，方舟創新ETF專門投資顛覆創新企業，但今年面臨經濟強烈復甦、美債殖利率陡升及升息威脅等因素影響，今年跌幅達9.2%，遠不如大盤標普500指數逾10%的漲幅，從2月份的高點算起，方舟創新ETF已暴跌30%。

研究機構HighTower首席投資策略分析師Stephanie Link指出，「高估值科技股非常難預測，包含未來性與估值都很難計算，且若GDP、通膨率持續升高時，高科技股的個股表現就不會好。」

報導指出，投資人正從伍德的基金中離開，數據顯示，儘管今年有超過70億美元湧入方舟創新ETF，但上周已撤資超過2.9億美元，方舟創新ETF的成分股包括特斯拉、電子支付商Square、遠端醫療公司Teladoc Health等企業。

事實上，Cathie Wood旗下其餘ETF同樣面臨巨大的拋售壓力，方舟下一代互聯網基金（ARK Next Generation Internet ETF）本周跌逾5%，基因革命ETF（Ark Genomic Revolution ETF）與自動化科技與機器人ETF（Ark Autonomous Technology and Robotics ETF）則出現4%與2%的跌幅。

(中時新聞網)