新竹縣50歲陳姓中年男子剛開完心臟手術，出院約一個禮拜後，突感胸悶胸痛等不舒服症狀，到中醫大新竹附設醫院急診室就診，一度出現意識不清的危險狀況，急診室醫師余國聖研判陳男是高血鉀併發心律不整，馬上施以藥物搶救成功。

陳男心臟不好做手術外，同時腎功能也不佳，手腳都出現水腫，發現身體很不舒服，由家人陪同到中醫大新竹附醫急診室就診，做完心電圖和抽血後，陳男突然出現心跳下降及意識不清的危急情況。

在陳男的抽血還沒驗出鉀離子濃度之前，急診室醫師余國聖根據心電圖研判，陳男是高血鉀併發心律不整，並以臨床經驗立刻給陳男降血鉀和抗心律不整的藥物，即時進行搶救。

陳男經過約30分鐘後，慢慢恢復意識，也知道自己剛從鬼門關走一回，開口第一句話就說「謝謝醫師，你救了我！」

余國聖指出，正常人的血鉀指數在3.5到5.1 之間，陳男的抽血報告出來後，血鉀數值高達9.1，超過標準值很多，證實當時研判立即以藥物治療是正確的。

急診室主任游俊豪表示，精準研判病情，立刻正確藥物治療，病患可免除可能CPR、電擊或是安裝葉克膜等搶救風險，恢復得也比較快。

游俊豪提醒，如果剛動完重大手術，尤其腎功能不好，一定要清淡飲食，遠離濃縮果汁．醃漬物及高湯等高血鉀食物，也不要飲食低鈉鹽烹煮的食物，避免因為動完手術最需要休養復原的時候，又可能因為高血鉀入院。

(中時 )