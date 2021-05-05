「放視大賞」今開幕，高雄市長陳其邁（左起）、經濟部陳正祺次長、工業局局長呂正華、高市副市長史哲一同體驗智崴熱氣球模擬器。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

「放視大賞」今開幕，產官學大合照，陳其邁市長（後排左9）、經濟部陳正祺次長（後排左8）、工業局呂正華局長（後排左7）、產策會陳振遠執行長（前排右6）、中山大學鄭英耀校長（前排右5）、智崴歐陽志宏董事長（後排右4）。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

經濟部工業局舉辦放視大賞《極度植變》5日開幕，高雄市長陳其邁指出，高雄這10年間，從石化、鋼鐵為主城市，蛻變為數位內容產業蓬勃發展的城市，期待讓高雄成為全台最重要數位內容的發展基地，推動台灣數位產業接軌國際市場。

陳其邁提到，高雄蛻變為數位內容最完整、最有配套發展的城市，從駁二、亞灣到5G AIoT創新園區，中央政府將投入110億資金，高市府也會扮演助攻角色，歡迎各位產業界的朋友來高雄投資，「選擇高雄絕對是最智慧的選擇！」

陳其邁指出，從眼睛看得到、耳朵聽得到的，不論是AR、VR等數位內容產業都包含在亞灣的發展內，而放視大賞正是全台最大的數位內容青年武林大會，由產業出題、同學與新創業者合作解題，搭起產學合作的重要平台，同時也是業界最好找到傑出人才的場域。

「新創是我們的祕密武器、高雄是我們的祕密基地！」經濟部次長陳正祺致詞時提到，「放視大賞」運用競賽、展覽及觀摩媒合產學合作，是經濟部重要的數位產業發展策略，今年共有3500件作品參展，預估將吸引10萬人次觀展。

陳正祺指出，經濟部3年前透過前瞻1.0補助10億元在高雄打造體感園區，引進智崴、夢想、西基等許多大企業建立生態系。未來前瞻2.0還將有1.5億元經費要放在高雄，要讓南臺灣變成軟體、科技、美學、體感、5G AIoT的發展基地。

「放視大賞」於5月5日至7日在高雄展覽館盛大登場，現場除有入選作品展覽外，還有智崴的MR體感賽車、夢想創造的LED虛擬實境攝影棚免費體驗，以及無人機競速表演等，歡迎有興趣的企業與民眾做好防疫、踴躍前往觀展，更多展覽及節目內容詳洽官網：https：／／dcaward-vgw.org.tw／tw。

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