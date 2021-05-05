同桌趙映光影片沒印象！ 徐國勇怒駁「不認識趙介佑」：內閣部長的孩子我會認識？

國民黨立院黨團日前爆料一段餐敘影片，影片主角有內政部長徐國勇、國策顧問黃承國等人，與近期成為話題中心的民進黨北市黨部評委前召集人趙映光同桌吃飯，國民黨團質疑「是真的不熟嗎？」，徐國勇今天受訪時說他從沒說不認識趙映光，他不認識的是趙映光兒子趙介佑，批評這樣說的人是做不當連結。

國民黨立院黨團日前在臉書上傳一段徐國勇、趙映光及黃承國同桌吃飯的影片，質問徐國勇，「跟趙映光、黃承國同桌吃飯，是真的不熟？」對此，徐國勇今受訪表示，這是不正當連結，故意抹黑，「不客氣講，這個抹黑手法實在要不得。」

徐國勇說，民國93年他在選立委時就認識趙介佑的祖父趙文寬，後來趙映光擔任民進黨北市黨部評委，他因為是公職，所以也認識趙映光，「從沒說不認識趙映光，不要把我沒講過的話塞到我嘴巴裡後做不正當連結」。

徐國勇強調，他不認識趙介佑，他在93年選立委時，推估當年趙介佑才讀小學，怎麼會認識趙介佑？「大家捫心自問，我們內閣部長這麼多，他們的孩子我認識嗎？我也不認識，硬要拿這種東西做不正當連結、抹黑，「要嚴厲譴責。」

(中時 )