各國感染風險級別列表。（圖／指揮中心提供）

新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今更新中低風險國家名單，由於寮國上周至今累計900多名本土案例，即日起自周中低風險國家移除。不凡社區檢出零星病例，自低風險國家升為中低風險國家。

指揮官陳時中表示，寮國本土疫情持續，4月20日迄今累計逾900例本土確診，當局研判多數個案於4月中新年假期間感染，近期病例快速增加且分布於多個行政區，研判疫情將持續升溫，故自即日起，將寮國自中低風險國家移除。

而不丹近期本土病例持續增加，且仍自社區擴大採檢檢出零星病例，故自即日起，將不丹自低風險調整為中低風險國家。

根據最新名單，低感染風險國家/地區為紐西蘭、澳門、帛琉、汶萊、諾魯、馬紹爾群島、澳洲、新加坡、越南。中低感染風險國家/地區則有香港、斐濟、不丹。

全球目前累計153,809,972例確診，分布於193個國家/地區；病例數以美國32,534,361例、印度20,282,833例、巴西14,856,888例、法國5,680,378例及土耳其4,929,118例為多；全球確診病例中計3,232,987例死亡，以美國589,060例、巴西411,588例、印度222,408例、墨西哥217,345例及英國127,543例為多。

指揮中心提醒民眾，接種COVID-19疫苗可以減少罹病、重症及死亡的風險，並可形成社區群體免疫力，降低疫情傳播機會。符合目前公費疫苗接種對象者，無須等候接種通知，請於接種前先上網或電話預約，並攜帶健保卡至接種院所施打。如無法預約，得攜帶身分證或其他身分證明文件(如員工證)等至接種單位，由醫療院所確認後接種疫苗。請符合公費接種對象者踴躍接種，及早獲得保護力。

民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報檢疫人員，並配合防疫措施；入境後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時 )