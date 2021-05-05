美國知名印度裔傳染病專家卡比拉（Rajendra Kapila）3月底返回印度，原本打算待2周就要返美，沒想到卻染上新冠肺炎，最終不敵印度變種病毒身亡，他的家人說，卡比拉生前已經完成接種2劑BNT疫苗。

綜合《印度斯坦時報》（Hindustan Times）、媒體網站Latestnewssouthafrica.com報導，美國羅格斯大學（Rutgers University）知名印度裔傳染病教授卡比拉3月最後一周協同妻子返回印度，據悉是為了照顧生病的岳父。

Condolences to the family of Rajendra Kapila, the @RutgersU professor, @CityofNewarkNJ physician, and @USArmy veteran who advocated for the finest healthcare attainable for all. He will be remembered for his unmatched sagacity and conduct exemplarily of the @AOA_society motto. pic.twitter.com/bSMi7ddAyZ — Robert A. Schwartz (@Prof_Dr_RAS) May 2, 2021

夫妻倆原本打算在印度待2周、在4月的第2周返回美國，卻在4月8日確診新冠肺炎、住進新德里香堤穆坎德醫院（Shanti Mukand Hospital）治療，最終不敵印度變種病毒，於4月28日病逝醫院，享壽81歲。

卡比拉的妻子狄普蒂（Deepti Saxena-Kapila）本身是微生物學專家，她說過去一年來自己一直在紐澤西州的實驗室研究新冠病毒，並且竭盡所能確保家庭環境安全無虞，現在自己的先生卻染疫身亡，她坦言相當諷刺，「我們才來印度2周他就感染病毒，實在諷刺。」

她說卡比拉在美國已經完整接種2劑BNT/輝瑞疫苗。

報導指出，卡比拉的研究專長為愛滋病毒領域，他在羅格斯大學執教50年，桃李滿天下。

羅格斯大學發布的哀悼文指出，卡比拉博士是傳染病領域中「真正的偉人」，「他的成就受到全世界認可，在診斷及治療那些最複雜的傳染病方面有傳奇般的知識及非凡的臨床敏銳度。」

根據羅格斯大學醫學院官網介紹，卡比拉先後在印度西孟加拉省（West Bengal）加爾各答聖塞維爾學院（St. Xavier's College Calcutta）取得醫學預科學位、德里大學（University of Delhi）取得醫學學位、印度爾溫醫院（Irwin Hospital）完成住院醫生訓練，之後前往美國求學。

美國知名印度裔傳染病專家卡比拉（Rajendra Kapila）返回印度1個月不幸染新冠身亡，他生前已經完成接種2劑BNT疫苗。圖為印度火葬場畫面。（圖／美聯社）

(中時新聞網)