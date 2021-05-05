戀愛最怕自己一廂情願，付出真心誠意，對方卻不領情。星座運勢網站「星座巫師」分析，巨蟹座、獅子座、天蠍座、雙子座、水瓶座談戀愛的時候最容易遇到「真心換絕情」的狀況，付出的一切彷彿丟到水溝一樣，分手的時候才發現自己失去太多。

▍1.巨蟹座

巨蟹座談戀愛的時候包容心很大，會把對方當成家人一般對待，就算情人有很大的缺點，或是根本不適合自己，巨蟹座也會催眠自己忽視這一切，當對方背叛這段感情時，他就成為那個最吃虧的人。

▍2.獅子座

獅子座平時看起來很有自信，又有領導力，很難想像他們在談戀愛的時候卻甘願不計代價的付出，像個傻瓜一樣，當他們深愛的時候非常盲目，因此若是遇到不好的對象，就會有真心換絕情的狀況出現。

▍3.天蠍座

天蠍座對愛情很執著，會完全相信另一半，因為他們太過相信自己的眼光，很討厭他人來指手畫腳，也不希望自己的愛情被閒言閒語影響，所以就算有情人偷吃的風聲傳到他耳裡，他也會選擇相信另一半，只要不被他抓到證據，他就會選擇全然信任。

▍4.雙子座

雙子座談戀愛的時候會深陷其中，當他覺得自己的能力比對方強，就會想要承擔一切，無論是經濟上、勞力上、心理上，都想要幫對方打理好，就是因為如此，每當分手時損失最慘重的都是雙子座。

▍5.水瓶座

水瓶座看起來很堅強，其實內心很脆弱，他們談戀愛的時候為了表達自己的愛，就算對方的要求不合理，他也會盡力配合，受到委屈也只會自己承受，把理智都拋到腦後。

(中時新聞網)