「奶茶妹妹」章澤天因高中時拿了瓶奶茶在手，清新秀麗的模樣讓她大爆紅，而身為清華大學畢業高材生的她，2015年一畢業就閃嫁京東集團創辦人劉強東，成了豪門夫人，富尪陪她出國到處遊歷，她也陪老公出席各大商業場合，不料安逸生活因2018年劉強東赴美卻捲性侵醜聞，而出現危機，夫妻倆低調了一大段時間，直到近日卻被網友目擊他們全家開心出遊，有人看章澤天本人，說覺得很「路人甲」，但無論如何，劉強東仍用強大財力，將老婆寵上天。

「奶茶妹妹」章澤天婚後原本經常在社群曬恩愛，不時能看到夫妻聯袂出席活動的同框照，但自從劉強東3年前在美國捲入留學生性侵疑雲後，雖美方對劉強東做出不起訴處份，但章澤不但暫停更新社群好長一段時間，且至今沒在貼過夫妻同框照，因此離婚分產消息瘋傳。

面對婚變傳聞，劉強東夫妻倆沒有多說明，直至本月2日，有民眾目擊他帶著老婆、女兒現身成都太古里，有兩個保母跟著，讓夫妻倆得以輕鬆逛街，且兩人感情看起來頗甜蜜，猜測章澤天應該已經原諒老公，民眾更說，章澤天剪了短瀏海，本人看上去膚色相當白皙，但瘦過頭，甚至有點乾瘦的模樣，「沒得網上吹得那麼漂亮，而且甚至有點『路人』」。

不過有人解釋，太古里是市區，那邊美女如雲，章澤天這型的很難出眾，但至少她全身上下穿的都是香奈兒最新款，女兒也揹著香奈兒包包，一看就是有錢人，而劉強東帶著妻小到一家國際名牌珠寶店，讓老婆隨意挑選奢侈品，這一買至少百萬人民幣(約420萬台幣)，路人透露：「劉強東寵妻買奢侈品速度很快，連眼睛都不眨」，足見財力雄厚，至於女兒像誰？該網友表示自己雖沒看到正面，但「我朋友說像劉強東」。

(中時新聞網)