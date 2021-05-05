義大利/法國汽車製造商Stellantis預期，今年可以在沒有特斯拉環保積分的協助下，順利達成歐盟碳排目標。

Stellantis是由法國標誌PSA集團和義大利飛雅特FCA集團合併組成，在2019~2021年期間花費了總計20億歐元(約24億美元)，從電動車商特斯拉手中購買了歐洲和美國的減碳積分。

Stellantis老闆Carlos Tavares在接受法國媒體Le Point訪問中表示，從PSA帶進來的電動化技術，讓Stellantis最早可在今年符合監管單位的碳排要求。因此集團將不再需要碳排積分，FCA也不再需要特斯拉或其他公司的協助。

特斯拉因為販賣零碳排車輛而獲得積分，並賣給那些達不到標準的企業，包括非汽車製造廠。

歐洲監管單位要求汽車製造商在今年降低碳排，每輛車每公里為95公克。

Stellantis發言人表示，由於PSA和FCA兩個集團的合併，讓Stellantis無須與其他車廠進行協議安排，就能在今年達成歐洲二氧化碳排放的目標。

歐盟監管單位將很快地執行下一世代的碳排規定，執委會將很快提案，2030年車輛碳排目標將降低到每公里43克。

(時報資訊)