超商雙雄-統一超(2912)及全家(5903)(全家便利商店)搶攻夏季商機，其中統一超7-ELEVEN即日起至6月2日全新企劃「蜂蜜檸檬季」主題專案架，預計掌握夏日飲食換季需求，帶動類別業績成長20%；全家便利商店則即日起推出台、日5款涼麵及沙拉新品，鮮食搶先換季。

隨著夏季來臨，清涼商機湧現，統一超及全家便利商店分別針對飲料及鮮食促銷，7-ELEVEN表示，蜂蜜檸檬在夏天相當受到市場歡迎，以內部銷售觀察來說，蜂蜜檸檬水在夏季期間每年可創造超過億元業績、年銷售更可達千萬瓶，即日起至6月2日也全新企劃「蜂蜜檸檬季」主題專案架，並同步推出迪士尼超人氣的小熊維尼周邊商品、食玩，預計掌握夏日飲食換季需求，帶動類別業績成長20%。

根據統計，台灣夏季涼麵商機約達15億元，其中4月到9月為便利商店涼麵銷售高峰期，全家便利商店瞄準夏季涼麵商機，自5月5日起推出「日式蕎麥風味沾麵」、「日式烏龍涼麵」2款熱銷日式涼麵等台、日5款涼麵，除了提升醬汁的風味外，同步升級麵體的口感與份量；沙拉部分，訴求生菜型沙拉，增加蔬菜種類豐富度，加入豆薯和鷹嘴豆等超商沙拉少見食材，醬料部分則改用沙漠湖鹽，降低鈉含量，簡單兼顧健康。

為持續實踐日常減塑，全家此次5款涼麵皆調整容器包材，從以往的圓型調整成方型，進而減少塑廢料，預計可年減39噸塑膠重量，其他鮮食後續更將再透過調整封膜設計、導入紙質包材等方式減塑，預計整體鮮食塑膠用量將可年減70噸。

(時報資訊)