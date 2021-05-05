母遭賓士男撞亡... 黃暐瀚忍痛敬業先完成工作 現身喊話：希望酒駕別再發生

資深媒體人黃暐瀚的母親今凌晨過馬路時，遭一名30歲方姓男子駕駛的賓士車撞及身亡，且方男經酒測已超標。黃暐瀚接獲消息後已趕回台中處理相關後續，他受訪時表示，遺憾在母親節前夕發生這種事，痛心說，別再有酒駕之事發生了！

據了解，這起死亡車禍地點發生在台中東興路一段與樹義一巷路口，30歲方姓男子疑酒駕黑色賓士車，行經東興路一段與樹義一巷路口時車速過快，撞上正在過馬路的陳姓女子，但方男肇事後並未立即報警，反而是到附近超商買酒，疑為逃避酒駕刑責。警方後來證實，陳女就是黃暐瀚的母親。

母親遭酒駕身亡，引起大眾與媒體關心。黃暐瀚受訪時表示，該案的細節，方男是否酒駕，當時有無超速，有沒有違反交通規則，是先喝酒還是後喝酒，都交由台中警方調查；家屬都不希望這種事情發生，母親節快要到了，發生這種事情非常遺憾，希望未來不要再有酒駕這種事情再發生，「不管這起是不是，酒駕是不對的。」

眾多網友也湧進黃暐瀚臉書，請他節哀，並痛批酒駕該死、酒駕真的垃圾，也希望黃媽媽一路好走；另有不少人提醒他保重身體。媒體界的友人也紛紛發文表示哀悼，宅神朱學恒貼出「致哀」兩字；李正皓也貼文痛批「酒駕的人真的他媽的該死」；不演了新聞台台長朱凱翔也發出「悼」字向黃暐瀚致哀。

黃暐瀚母遭賓士男撞飛亡 網友痛心湧臉書致哀：酒駕罪無可赦！

(中時新聞網)