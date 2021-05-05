關渡大橋設雙白線實體分隔惹議 2日後公路總局拆除一半 （公路總局提供／戴上容新北傳真）

關渡大橋2日於淡水、八里兩端加裝雙白線實體分隔，用路人反應兩極，交通部公路總局中和段長游旻達提出數據回應，八里端前年試辦後死亡車禍降為0件，堅持裝設；未料短短2天內發生7起事故，公路總局3日緊急拆除約一半護欄，實體分隔仍有必要，用路人需要一段適應期。

關渡大橋4月30日完成橋面改善，考量上下匝道常發生大小事故，公路總局延長出口雙白線，要求車流於橋面直線段提前完成變換車道，並於5月2日實施出口實體分隔分流措施，未料短短2天內發生7起事故。

交通部公路總局4日晚間10時指出，關渡大橋車道末端分別銜接兩出口匝道通往不同方向，用路人常於接近匝道分流處才變換車道，造成車流交織嚴重。為改善上述問題，公路總局於匝道分流處畫設雙白線，同時將兩端入口處更改為圖形化標誌，加強提醒用路人提早於主橋範圍內變換車道。

公路總局表示，初期因用路人不熟悉產生零星事故，引起各方熱議，3日晚間辦理補強與設施調整，拆除約一半護欄，並維持雙白線，讓用路人有更多緩衝時間，拆掉的護欄短期內不會再裝回去，將持續觀察改善後的車流狀況及肇事型態等成效，作為後續參考。

公路總局說，改善工程主要目的是讓用路人及早分流，因橋上交通量大，車牌易遭遮蔽，現有科技執法技術尚無法取締，且CCTV解析度也不足辨識車牌，主要應用仍是監控車流量，因此採取實體分流方式解決。

立委洪孟楷表示，安全優先，騎士認為有安全疑慮時該拆就拆，後續也應加強橋面指標設置，讓用路人及早反應，不應該在未參考用路人使用經驗前貿然實施，他要求交通部運輸研究所重新評估關渡大橋雙向車流安全，2個月內提出最適合管理方案報告。

(中時 )