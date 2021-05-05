台北市警記問題連環爆，3日又發生雙北警察局長餐敘遭丟蟑螂事件，北市長柯文哲今赴國民黨團報告重大重測及優先法案，國民黨議員要求柯應站出來對北市進行大掃黑；但柯文哲卻大改過去作風，保守的回應「掃黑這個回去會想一下」，他不認為台北治安變壞，只是有需要改進的地方。

台北市中山分局中山一派出所2018年曾發生包庇色情酒店業者的案件，當時柯文哲親自動身，連續4個晚上到派出所吃便當視察，但近期處理北市警記問題卻大改過往作風，議員吳世正也提到，「之前市長到派出所坐鎮，大家都知道可能是作秀，沒有實際作用，但現在卻連秀也不做了。」

議員羅智強也質問柯文哲，台北市第一次發生黑道闖進警察局砸毀東西，市長竟然也束手無策，是不是也跛腳了？柯文哲坦言，在北市轄區內發生的事情，自己的確要負責。

議員李明賢則說，台北市警記敗壞，讓外界嘲諷台北市就像高譚市，還有人希望蝙蝠俠能來台北，李也要求，柯應該宣示「掃黑」；柯文哲未正面答覆李明賢是否掃黑，僅回應，「掃黑這個回去會想一下」，但他不認為台北的治安變壞，總是有改進的地方，他們會檢討。

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(中時 )