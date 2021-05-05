前外交部駐舊金山經濟文化辦事處處長廖偉平，中風臥床多年，和第二任洪姓妻子離婚，洪婦與女兒提起民事訴訟，與廖對簿公堂，洪婦女兒趁法官訪視廖時，用手機偷錄法官庭訊過程，供洪婦作為離婚訴訟證據。台北地檢署認為，家事案件依法不公開審理，洪婦和女兒偷錄音已經觸法，5日依妨害祕密罪起訴2人。

廖偉平因元配李姓妻子病逝後，再娶了洪姓妻子，生下1女，廖、洪曾一度離婚又重新登記，2012年廖中風臥床，指控洪不聞不問，訴請離婚獲准，廖另被法院宣告監護，由李姓元配的女兒擔任監護人，廖並和李的女兒同住。

洪女離婚後，為了女兒扶養費，與廖偉平互提民事訴訟，台北地院法官為了確認廖的意見，到廖家訪視開庭，洪婦想參與被法官拒絕，只准洪婦女兒進入廖家。

但洪婦女兒用手機偷偷錄下法官詢問過程，交給母親洪婦，洪婦將錄音內容摘錄後，作為離婚案件再審證據，遭李女女兒發現提告。

檢方認為，依《家事事件審理法》規定，家事案件有當事人私密性等理由，應不公開審理，若有需要庭訊錄音檔，可循正常程序申請，但洪婦和女兒未經法官核准，就私下偷錄音，構成妨害祕密罪。

(中時 )