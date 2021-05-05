黃暐瀚母遭賓士男撞飛亡 網友痛心湧臉書致哀：酒駕罪無可赦！

媒體人黃暐瀚的母親，今天（5日）凌晨3點多在台中市南區遭一輛賓士撞擊死亡，目擊者指出賓士駕駛事發後還跑去超商買酒喝，疑似要用「肇事後才喝酒」來閃避酒駕罪責。不過高檢署針對這樣的奧步、花招，曾發佈新聞稿表示，檢察官可在偵查庭進行還原實驗破解，並且從重求刑。

台中市南區凌晨3點多驚傳賓士車酒駕撞死行人悲劇，30歲方姓男子疑酒後駕黑色賓士車行經東興路一段與樹義一巷路口時，車速過快撞上正在過馬路的陳姓女子，但方男肇事後並未立即報警，反而是到附近超商買酒，疑為逃避酒駕刑責。

被撞死的70歲陳姓婦人為媒體人黃暐瀚母親，據悉陳婦一人獨居在南區和平里，家人居住在附近，她平日都是清晨4點出門運動，不知為何5日會提早出門。

「事故後喝酒」奧步，過去曾有成功脫罪案例，也引發討論。2015年台中一名男子酒後騎重機撞小貨車，貨車駕駛報警時，重機男跑到便利超商買啤酒狂飲，酒測時向警方辯稱「喝酒壓驚」。

台中地方法院開偵察庭時，請當日執勤員警帶酒測器，當場要重機男喝下同款同等量的啤酒，待30分鐘後再施以酒測，測定值為0.08MG/L，不但未逾法定標準值0.25MG/L，也與事故當天酒測值0.45相差懸殊，重機男見謊言遭戳破，才坦承當日確實酒後騎重機。

而高檢署也在去年11月發佈「酒駕車禍中的證據保全《下車後酒測前才喝酒，法界促立法禁投機》」新聞稿，談到對喝酒脫罪的因應之策，除了像上述案例在偵查庭進行「還原實驗」，更表示應「從重求刑」。更呼籲增訂妨害刑事調查及執行罪，杜絕投機脫罪。

母遭賓士男撞亡... 黃暐瀚忍痛敬業先完成工作 現身喊話：希望酒駕別再發生

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！

(中時新聞網)