華航機師感染風暴，目前已經累積11機師、8名家屬、4名華航諾富特飯店員工、1名外包商、3名諾富特家屬、1名空服員，總共28人確診。華航諾富特飯店案，出現一例外包商水電工1145案，由於他發燒期間仍有上班，引發關注，感染源至今不明。指揮中心今天公布相關採檢結果，目前都是陰性。

中央流行疫情指揮中新指揮官陳時中表示，整體華航相關擴大採檢，目前完成97%，陸續還有人回來，期滿後採檢，看起來這兩天應該是全部的人都採檢完畢，目前擴大採檢沒有增加任何陽性個案。

確診外包商水電工，22人採檢結果出爐。（圖／指揮中心提供）

因應1145案例，指揮中心也將所有飯店外包商、包含工讀生、離職員工採檢情況，72人當中，今天再度增加8人，陰性69人、陽性維持1145案，其餘採檢中。

案1145的密切接觸者採檢情況也快要完成，共隔離採檢25人，採檢21陰性，3人檢驗中，1人待採。她活動區域以蘆洲為主，周遭的人目前沒有陽性個案。

至於昨天確診的機師案例1153與空服員案1154的足跡今天更新，去過的地方沒有變，但時間更加明確，陳時中表示，兩人一起在飛鏢運動酒吧的時間確定在這個期間為清晨1點10分至3點25分。

案例1145水電工的弟弟傳出隔離期間，身體不適送醫，其小孩被送回家和媽媽一起隔離，是否也會讓媽媽暴露在風險中，社區也傳出衛生局傳出防疫計程車來接這名小學三年級的小孩，外界擔心社區暴露在風險中。

莊人祥表示，同住家人8人檢驗都是陰性，包含弟弟、弟弟的小孩等都是陰性，也都在居家隔離當中。

(中時 )