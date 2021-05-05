民進黨近來「黑影幢幢」，高雄市長陳其邁今天出席「放視大賞」開幕儀式時被問及，將來黨員入黨如何把關時回應，入黨的審查還是要採取嚴格的標準，不管是排黑也好，或者是對於一些入黨資格，都應該採取最高的標準來進行審查，才能回應外界期待。

(中時 )