民進黨黑影幢幢 陳其邁：入黨「排黑」從嚴審查 15:052021/05/05 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長陳其邁今天出席「放視大賞」開幕儀式時被問及，將來黨員入黨如何把關時回應，入黨的審查還是要採取嚴格的標準，不管是排黑也好，高雄市長陳其邁今天出席「放視大賞」開幕儀式時被問及，將來黨員入黨如何把關時回應，入黨從嚴審查。（柯宗緯翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨近來「黑影幢幢」，高雄市長陳其邁今天出席「放視大賞」開幕儀式時被問及，將來黨員入黨如何把關時回應，入黨的審查還是要採取嚴格的標準，不管是排黑也好，或者是對於一些入黨資格，都應該採取最高的標準來進行審查，才能回應外界期待。 放視大賞今開幕 陳其邁：高雄成全台數位基地 局長被「潑蟑」單日聲量奪冠 網友歸咎政府 (中時 ) #入黨 #審查 #民進黨 #排黑 #回應 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 孫大千再爆 民進黨北市黨部2幹部有前科 04:102021/05/05 社會新聞 新聞透視》拆彈公投頻出招 民進黨背棄理念 04:102021/05/05 政治要聞 國民黨翻出法院文件 直指「天道盟的黃承國」 12:072021/05/05 政治 疫苗調閱小組 民進黨陳瑩當召委 09:452021/05/05 生活 民進黨網內互打 王美惠槓黃家黨部 04:102021/05/05 社會新聞 曾與趙映光同遊日照片流出 何志偉：有人刻意要捅我 11:382021/05/05 政治 《國際產業》Stellantis碳排可達標 不再買特斯拉積分 14:152021/05/05 財經 民進黨染黑風暴燒不停 蔡英文中常會後發表談話 14:052021/05/05 政治 全面清查「趙介佑們」 吳怡農爆：有5位黨員違規 12:012021/05/05 政治 Wetalk粉專為李眉蓁抱屈 綠營新生代成打手、看到國民黨員就撲咬 14:572021/05/05 政治 台股萬七關卡拉鋸 尾盤震盪翻黑下跌90點 13:422021/05/05 財經 政治熱門新聞 藍營落選區將派許淑華主持活動 超高人氣連港媒都驚呼 - 政治 罷免陳柏惟最新連署數曝光 「刪Q總部」宣布5／11是重要關鍵 - 政治 民進黨台北市黨部染黑 沈富雄連罵9次三字經 - 政治 直播》民進黨染黑 蔡英文道歉：未落實排黑條款 - 政治 蔡英文接班人是誰？吳子嘉斷言：她會和美國一起做決定 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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