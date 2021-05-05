距離2022年市議員選舉，仍有1年半時間，但近來高雄政壇已開戰。臉書粉專「Wetalk」為國民黨議員李眉蓁抱屈，認為綠營新生代各個為搶當高雄市長陳其邁的打手，成了「無腦的政治喪失」，看到會呼吸的國民黨員就瘋狂撲咬。

最近民進黨染「黑」，成為藍綠新戰場。李眉蓁日前在臉書發文，狠嗆「綠色是黑金政治的顏色」，卻意外成箭靶，被指父親李榮宗就是角頭老大，反批她「老爸收黑錢還有臉說別人」。

「Wetalk」今發文指出，李眉蓁去年在無人應戰下，憑著一身憨膽代表國民黨參加高雄市長補選，光這份勇氣就足以秒殺無數一心想得到暖男關愛眼神的綠營新生代，「但也因為如此，她一直都是綠營及其側翼的撲咬對象」。

「Wetalk」感慨說，現在是民進黨新威權時代，不管李眉蓁在議會理性的問政表現，「他就是要咬殺妳，妝化得類似是抄襲，衣服撞衫是抄襲，只要妳是李眉蓁，連呼吸都要貼一張抄襲標籤給妳」。

「Wetalk」直言，這還不夠狠，綠營還打李眉蓁老爸是黑道大哥。這些政治喪屍的戰略目標很清楚，管妳老爸是好是壞、是黑是白，他們就是要咬得妳全家怒火中燒、跟他們對槓，這樣他們就贏了。

「Wetalk」表示，李爸當年在高雄老一輩嘴裡講義氣、明是非的「落骨哥」，但到了這些綠營側翼新撈仔的嘴裡就變成黑道大哥，然後李眉蓁就成大哥的女兒。說這些人是無腦的政治喪屍也真沒錯，這麼無腦亂咬，馬上就讓自己的主子邁邁中槍，這不就害他要被說成是「貪汙犯的兒子」嗎？

「Wetalk」坦言，李眉蓁是有缺點，她不完美，但除了勇氣，她半年多來也一直努力讓自己變得更好。但你們這些喪屍卻發政治神經病，奉勸政治喪屍們，要選就好好拿出市政良藥、爭取支持，若只想靠咬死別人來成就自己，很沒品。

(中時 )