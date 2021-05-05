在太陽能公司警告供應鏈瓶頸和零組件短缺可能造成的影響後，周二可再生能源股集體重挫，延續近來的疲軟走勢。
周二景順太陽能ETF大跌7%，近一個月來已下跌15%。太陽能設備供應商SolarEdge股價重挫15.95%，給該基金帶來最大的拖累。
SolarEdge周一盤後公布業績，儘管其上季營收與獲利均優於分析師預期，但仍警告運輸成本攀升將侵蝕未來的利潤。
SolarEdge執行長Zvi Lando在投資人會議上表示，過去幾個月，海運價格已上漲1倍多，而我們預先談定的價格已逐一到期，勢必得面臨全球貨運成本上揚。
不過，SolarEdge表明有足夠的產品可滿足下半年的需求。相較之下，其同業Enphase Energy上周則表示，第二季出貨將因全球晶片短缺而受到限制。
投資人擔心相關企業將無法趕上空前火熱的需求，SolarEdge的大跌亦波及了其他的太陽能股，Enphase Energy下挫6.29%，SunPower跌7.48%，Sunrun跌8.73%，Sunnova Energy跌8.94%。
周二美股整體表現疲弱，尤其是科技股遭到拋售，亦使可再生能源股受到打壓。
Sunnova上月底公布首季財報，其調整後EBITDA（息稅折舊攤銷前）獲利超出市場預期，該公司並表示，為預防零組件短缺，已經儲備好庫存。儘管如此，該公司上周股價仍然大跌逾20%。
SunPower和Sunrun排定於本周三公布財報。
雖然晶片短缺的疑慮揮之不去，但部分華爾街分析師對太陽能產業仍然抱持樂觀的看法，稱雖然短期面臨阻力，但長期而言前景依然強勁。
摩根大通表示，該產業的需求趨勢令人振奮，在未來幾季供應吃緊的狀況可望改善之前，長期投資者應逢低買進。
景順太陽能ETF去年大漲233%，表現遠優於標普500指數的上漲16%；今年以來，該基金已下跌25%，表現落後標普500指數於同一期間的上漲10%。
(時報資訊)
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