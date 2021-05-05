對於這次諾富特飯店成為四不管地帶才導致疫情擴散，中央流行疫情指揮官陳時中今天表示，這些都要動線分離才可以，在檢疫旅社的人員本來就不能出來，動線上要清除，要單獨的電梯，不同的出入口要確實地做到，這是防疫旅館的規定，現在大部分的防疫旅館都是獨棟為多。

陳時中表示，權責上諾富特的單位比較特殊，他是一個民航局指定外籍航空公司過境時的使用旅社，且也有申請檢疫旅館，他本身在第二館是全棟，一館是分層，整個在管理上，基本上都是地方衛生局對檢疫衛生方面檢疫的要求由衛生局管理。

至於他是否觀光飯店等？那是其他事務在管理，檢疫的主管單位還是衛生單位為主。

民眾希望防疫旅館名單可以分開，陳時中強調，分區分棟，全館的不一定要分開，但分層分棟的要說明幾個層樓是做檢疫用的，之前討論就有清楚說明，分層做的就應該在清楚的地方說明，哪些層樓有做檢疫旅社之用。

外界質疑，去年指揮中心是否曾邀六都與觀光局來討論防疫旅館可以混收防疫旅客和一般旅客，是造成今天諾富特旅館爆發感染事件。

對此，指揮官陳時中反駁，這種想法不合理，重要的事有沒有把分流做好，分流沒做好怎麼弄都沒用，若員工趴趴走的話就沒用，也要兼顧防疫旅館的量能與需要性，整棟當然是最好，但規格也要看可行性，那個時候這樣是因為個地方對檢疫旅館的規格跟檢查相關沒有統一，現在會議裡面，總是要把規格跟要求統一來做。

現在來講諾富特沒有因為這樣造成裡面傳染。沒有說一館裡面有傳播鏈在，並沒有，要把sop做好，才有防疫量能。

那諾富特有充分做到告知有在做檢疫旅館嗎？陳時中表示，不管任何一家旅社都不需要跟指揮中心申請要做檢疫旅社，而是跟地方政府申請並審查，我們是訂定相關SOP。這次旅館總體檢，我們希望地方檢討後看看是否做到相關辦法修訂。

陳時中表示，諾富特二館是檢疫全棟的檢疫旅館，一館是7樓作檢疫用，裡面有幾層樓正在整修，另外有一部分是一般旅社。混用是設在一館。

諾富特飯店權責，桃園應該要負起管理責任，桃園又認為主責權在指揮中心，外界認為互相甩鍋？陳時中強調，指揮中心是負責相關規定的訂定，有些時候會中央直接管轄，但防疫旅館，中央是定規則，地方是檢查通過以及後續監測，之前是規定一個月就要檢查一次，核准是根據中央的辦法來核准，地方也可以自行決定加嚴管理。

陳時中表示，若他們把一館七樓作為機組人員作為居家檢疫的場所，他應該要向地方報備，那指揮中心上個月才知道有這樣的狀況，地方有權責說明嗎？陳時中表示，規定上，旅館有很多家，地方在做管理，至於問題是當他發生事情時，我們這裡有沒有掌握狀況，權責沒有清楚我們是定規矩地方是批准檢查地方做，那時候的了解一館某一層樓是以分層型態作為檢疫旅社之用，另一部分是民航局規定外籍航空之用。

(中時 )