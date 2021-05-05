國民黨下午中常會將討論黨主席、黨代表選舉作業細則，黨主席江啟臣在中常會致詞，拜託所有的黨務同仁，除了公正辦好選務工作外，必須將推動公投放在第一優先要務，更呼籲所有有意參選各項黨職的同志，與所有黨員共同努力推動828公投。

據悉，國民黨將在各縣市舉辦至少81場次公投幹部研習營，為接下來的500場街頭或市場宣講培訓講者。江啟臣已指示幕僚，邀前總統馬英九及曾有意或可能參選黨魁的意見領袖包括中廣董事長趙少康、前主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜及智庫副董事長連勝文等人，視其時間安排擔任幹部研習營講師。

江啟臣致詞說，今天中常會將具體討論黨主席、黨代表的選舉辦法以及時程，希望透過制度的確認，確保國民黨黨內民主程序，可以在制度下順利完成。

他指出，黨職選舉，並非對決戰役，更不是勝負之間的零和遊戲。而是國民黨決定接下來幾年，工作分配的民主落實。我們期待，在公平制度下而團結的國民黨，不論由誰領導，都能夠贏回多數民眾的信心，獲得更多為國家服務的機會。尤其，今年8月28日是今年單一投票的公民投票日，不但是國民黨今年度最重要的政治任務，更是全黨必須齊心面對的挑戰！

他說，他要拜託所有的黨務同仁，除了公正辦好選務工作外，必須將推動公投放在第一優先要務，更要呼籲所有有意參選各項黨職的同志，與所有黨員共同努力推動公投，確保本黨所提出的公投案，獲得社會大眾的支持。「國民黨沒有團結以外的道路，我們一起加油！」

(中時 )